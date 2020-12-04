4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области в зонах ответственности ОСВОД за 10 лет не было ни одного случая утопления, сообщил во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА председатель Минской областной организации ОСВОД Сергей Патрикеев.

"В последние 10 лет и в зимний, и в летний период не зафиксировано ни одного случая утопления граждан в зонах ответственности спасательных станций и постов. На территории Минской области работает 7 спасательных станций и 30 постов, из них 16 - круглогодичного действия", - рассказал Сергей Патрикеев.

Вместе с тем зимой в стране люди гибнут на льду. "Самой большой процент утонувших - это рыбаки, которые, игнорируя меры личной безопасности, выходят на лед и гибнут. Там, где находятся спасательные службы и посты, эти случаи минимизированы до 0,5-1%, поскольку спасатели вовремя приходят на помощь", - отметил председатель организации.

Особое беспокойство у спасателей ОСВОД вызывают дети. "Мы, выпуская плакатную продукцию, видеоролики, через учреждения образования разъясняем детям и родителям правила поведения на воде. Ведь дети часто не осознают той опасности, которую таит в себе лед, - подчеркнул Сергей Патрикеев. - У нас все есть для профилактики и спасения жизни людей. Но самое главное, чтобы у людей было самосознание. Мы мониторим в районах работы станций и постов состояние льда, его толщину. Поэтому призываем граждан обращаться за такой информацией. Мы ее размещаем на сайте нашей организации".-0-

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