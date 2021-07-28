В Минской области за полугодие выявлено свыше 7 тыс. фактов превышения скорости водителями

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За 6 месяцев года по причине превышения скорости в Минской области произошло 52 ДТП, в которых 7 человек погибли и 54 получили травмы. Всего за указанный период стражами дорог выявлено 7197 фактов нарушения скоростного режима водителями. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

"Превышение скорости крайне опасно - резко повышается тормозной путь и в несколько раз увеличивается возможность заноса. Однако некоторые водители забывают про эту истину и, как результат, совершают аварии, - рассказали в ГАИ. - На каждой автодороге есть свои так называемые аварийные точки - места концентрации ДТП. В данных местах выставляются дорожные знаки, понижающие максимальную скорость и предупреждающие водителей об опасном участке, но недисциплинированность водителей, лихачество и неправильно выбранная скорость становятся причинами съездов в кювет, опрокидываний, встречных столкновений. Все аварии по причине превышения скорости характеризуются тяжелыми последствиями".

В целях предупреждения ДТП по причине превышения скоростных режимов водителями транспортных средств Госавтоинспекция Минской области 30 июля проводит Единый день безопасности дорожного движения под девизом "Набирая скорость - не останови жизнь", в ходе которого сотрудники ГАИ напомнят водителям о необходимости соблюдения скоростных режимов, последствиях лихачества и ответственности за него.

ГАИ напоминает: согласно ст.18.12 ч.1 КоАП за превышение лицом, управляющим транспортным средством, установленной скорости движения от 10 до 20 км/ч предусмотрены предупреждение или штраф до 1 базовой величины; ст.18.12 ч.2 (превышение лицом, управляющим транспортным средством, установленной скорости движения от 20 до 30 км/ч) - штраф 1-3 БВ; ст.18.12 ч.3 (превышение лицом, управляющим транспортным средством, установленной скорости движения от 30 до 40 км/ч) - штраф 3-10 БВ; ст.18.12 ч.4 (превышение лицом, управляющим транспортным средством, установленной скорости движения на 40 и более км/ч) - штраф 8-12 БВ; ст.18.12 ч.5 (действия, предусмотренные ч.2-4 настоящей статьи, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения) - штраф 5-15 БВ или лишение права управления сроком до 1 года.

Госавтоинспекция призывает водителей исключить лихачество за рулем. Выезжая на дорогу, водитель обязан помнить, что автомобиль - это средство повышенной опасности и только от действий водителя и неукоснительного соблюдения правил дорожного движения зависит не только его жизнь, но и иных участников дорожного движения. Спокойное, внимательное, культурное вождение автомобиля и постоянный контроль за дорожной ситуацией обеспечат благополучное прибытие к месту назначения.

Правила дорожного движения требуют от водителя выбирать скорость с учетом интенсивности и характера движения транспортных средств и пешеходов, дорожных условий, ширины и состояния проезжей части, видимости в направлении движения, атмосферных условий, рельефа местности, состояния своего транспортного средства и характера перевозимого груза. Все это обязывает водителя выбирать скорость движения, сообразуясь с дорожной обстановкой.

Автомобиль движется в различных дорожных условиях с постоянно меняющейся скоростью. В этих условиях водитель должен правильно выбирать безопасную дистанцию, чтобы избежать столкновения в случае торможения движущегося впереди транспортного средства, а также необходимый интервал, обеспечивающий безопасное движение.

Несоответствие скорости движения дорожной обстановке вызывает значительное количество происшествий.

Во всех случаях скорость должна быть такой, чтобы при необходимости можно было своевременно замедлить движение или остановиться, применяя общепринятые приемы управления транспортным средством.

ГАИ Минской области призывает водителей к самодисциплине, ответственности и соблюдению ПДД.-0-