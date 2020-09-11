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Общество
11 сентября 2020, 16:09

В минском НПЦ хирургии, трансплантологии с начала года выполнено 116 пересадок почек

Фото из архива
Фото из архива

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии с начала года выполнено 116 операций по трансплантации почек, в том числе 32 иностранцам, сообщили корреспонденту БЕЛТА в центре.

Пересадка почек - наиболее распространенный вид трансплантации, количество таких операций в стране растет из года в год. Так, в 2006 году в Беларуси было выполнено всего восемь трансплантаций. А с 2011 года только в минском центре (ранее это 9-я городская клиническая больница) проведено 1 629 пересадок.

Трансплантацию почки сегодня выполняют во всех областных центрах, отметил заведующий отделением нефрологии и гемодиализа Павел Вершинин. Более того, для лечения нефрологических заболеваний и пересадки этого органа в Беларусь приезжают пациенты из более 10 стран, в том числе Украины, Казахстана, Грузии.

По словам заведующего отделом нефрологии, почечно-заместительной терапии и трансплантации почки Кирилла Комиссарова, в связи с эпидемиологической ситуацией по COVID-19 этот год стал испытанием для всей мировой трансплантологии. Однако несмотря на это минский НПЦ, как и центры в регионах, работали в штатном режиме, в то время как многие европейские и американские центры весной приостановили свою деятельность.

"Конечно, пандемия внесла коррективы в нашу работу. Мы оценивали статус донора и реципиента, могут ли они быть потенциально инфицированными. Это несколько тормозило процесс, но благодаря отработанному алгоритму оказание помощи нашему населению мы не останавливали", - отметил он.

Сегодня важный день для белорусской трансплантологии - 50 лет со дня первой трансплантации почки. В Беларуси первая пересадка почки была выполнена 11 сентября 1970 года академиком Николаем Савченко. Это событие послужило важным толчком к развитию медицины в Беларуси. Сейчас по уровню развития донорства и трансплантации страна занимает 9-е место в мире.-0-

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