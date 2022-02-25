В Минском планетарии открылась выставка Ивана Миско

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском планетарии открылась выставка, посвященная 90-летию известного скульптора, народного художника Беларуси Ивана Миско, сообщает БЕЛТА.
На экспозиции представлены творческие работы, памятные снимки с открытия скульптурной композиции "Вместе на земле и космосе" в Потсдаме и с открытия мемориальных досок в честь космонавта Гагарина и академика Королева в Центре подготовки космонавтов. Также на выставке можно увидеть фотографии, сделанные во время 31-го Международного космического конгресса и в мастерской скульптора.
Главной темой творчества Ивана Якимовича стала космонавтика. Он сделал скульптуры белорусских космонавтов - Владимира Коваленка, Петра Климука, Олега Новицкого, космонавтов бывшего Советского Союза. На его холстах изображены участники интернациональных экипажей из Польши, Кубы, Румынии, Монголии, Франции, Германии, Болгарии, Сирии, Великобритании и многих других стран.
Иван Миско родился 22 февраля 1932 года в деревне Чемеры Слонимского района. Окончил Минское художественное училище и Белорусский театрально-художественный институт. Иван Якимович учился искусству у Андрея Бембеля и Алексея Глебова. Самые известные его работы - скульптуры матери-патриотке в Жодино (1975) и Максима Горького в Центральном детском парке Минска (1981).
Выставка продлится до 20 апреля.-0-