24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе пьяный водитель пытался скрыться от инспекторов ГАИ, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

Сотрудники ГАИ около 23.00 21 марта получили информацию, что в магазине в агрогородке Острошицкий явно нетрезвый мужчина купил бутылку водки, после чего сел за руль "мерседеса" и уехал. Инспекторы заметили машину недалеко от торговой точки и подали водителю сигнал остановиться. Тот его проигнорировал и попытался скрыться на большой скорости, но был задержан. Подозрения инспекторов подтвердились: мужчина был нетрезвым (1,50 промилле).

Нарушителем оказался 42-летний минчанин, гостивший у родственников. Он привлечен к административной ответственности. Причем ранее его уже задерживали за вождение в нетрезвом виде.-0-