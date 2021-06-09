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09 июня 2021, 16:59

В Минском суворовском военном училище состоялся юбилейный 65-й выпуск

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юбилейный 65-й выпуск суворовцев состоялся сегодня в Минском суворовском военном училище, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня в Минском суворовском училище торжественный день: оно в юбилейный, 65-й раз отправляет во взрослую жизнь выпускников. Они всегда были гордостью учебного заведения, образцом выполнения воинского и служебного долга. Многие выпускники ныне проходят службу на высших должностях в вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях, системе государственного управления", - сказал заместитель министра обороны Андрей Жук. Он подчеркнул, что, покинув родные стены, суворовцы по-прежнему будут чтить традиции. "Именно вам предстоит в недалеком будущем взять на себя ответственность за обеспечение безопасности, суверенитета и независимости Беларуси", - сказал он выпускникам.

В этом году училище окончили 70 суворовцев. В торжественной обстановке на плацу пятерым выпускникам вручили аттестаты особого образца с награждением золотой медалью и одному - с серебряной. В числе суворовцев выпускной роты - победитель 4-го этапа республиканской олимпиады по учебному предмету "Физическая культура и здоровье", неоднократные победители республиканских спартакиад по военно-прикладным видам спорта среди кадетских училищ, суворовского училища и специализированных лицеев, республиканских соревнований по программам зимнего и летнего многоборья "Защитник Отечества".

"Сегодня действительно праздник. Позади пять лет кропотливого, каждодневного труда учителей, офицеров, воспитателей, психологов, медиков, самих суворовцев, и результаты совместного труда налицо. Для нас важны результаты, которые показывают наши суворовцы, но это не самое главное. За пять лет учебы ребята научились дружить, поддерживать друг друга, помогать и сопереживать. За это время они приобрели суворовский дух, который, я глубоко убежден, пронесут через всю жизнь, - подчеркнул начальник училища Андрей Горбатенко. - Кроме того, нынешние выпускники намерены связать жизнь и карьеру с системой военной безопасности государства. Абсолютное большинство из них идут учиться в высшие учебные заведения, которые готовят специалистов для вооруженных сил, Государственного пограничного комитета и т.д. Это люди, которые любят свою страну и народ, бережно относятся к атрибутам нашей государственности".

Абсолютное большинство выпускников продолжат обучение в учебных заведениях системы военной безопасности страны. Так, суворовец Егор Барсамян, окончивший училище с золотой медалью, собирается поступать в Военно-медицинскую академию имени С.М.Кирова в Санкт-Петербурге. В дальнейшем он вернется в Беларусь, чтобы помогать людям и государству. "Этот день значит многое не только для меня, но и для всего нашего выпускного состава. Это и грустный, и радостный день, ведь мы прощаемся с учителями. Однако впереди нас ждет много ярких начинаний и побед", - поделился он.

Минское суворовское военное училище дало путевку в жизнь более 13 тыс. юношей. 350 суворовцев окончили училище с золотой медалью, 447 - с серебряной. Более 60 выпускников стали генералами, свыше 150 - кандидатами наук, доцентами и профессорами.-0-

Фото Оксаны Манчук

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