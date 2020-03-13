В Минспорта рассказали, как белорусам получить разрешения для посещения Израиля

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Планирующим посетить Израиль гражданам Беларуси нужно не позже, чем за пять рабочих дней до поездки направить запрос в посольство Израиля в Минске, сообщили БЕЛТА в Министерстве спорта и туризма Беларуси.

Запрос направляется на английском языке либо иврите по специальной форме. Только после одобрения всех заинтересованных сторон гражданину будет отправлено письмо-подтверждение посольства, разрешающее посадку на рейс в Израиль.

В Минспорта обратили внимание, что въехать в Израиль можно только после получения разрешения посольства, которое, однако, не гарантирует беспрепятственного въезда, если у представителя миграционной службы в аэропорту этой страны возникнут сомнения относительно достоверности предоставляемой информации.

Первоначальный срок действия указанной меры - две недели, начиная с 9 марта. Решение о его возможном продлении будет приниматься израильской стороной в зависимости от эпидемиологической ситуации.

"В этой связи гражданам Беларуси предлагается учитывать эту информацию при принятии решения о посещении Израиля", - отметили в Минспорта.

Как сообщалось, в Израиле 9 марта введено правило обязательного двухнедельного карантина для всех граждан, прибывающих в страну. Иностранные граждане, не имеющие постоянного местожительства в этой стране и не предоставившие доказательства возможности своего пребывания в карантине на ее территории в течение 14 дней, не будут допущены в Израиль. Как сообщает МИД Беларуси, требования в отношении иностранцев вступают в силу в течение 72 часов после их обнародования, то есть с 12 марта.-0-

Израиль вводит обязательный двухнедельный карантин для въезжающих в страну "Это непростое решение, но необходимое для того, чтобы сохранить здоровье населения, а здоровье населения - прежде всего", - сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.