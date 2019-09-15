В Минтруда рассказали о перспективах электронных трудовых книжек в Беларуси

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич в интервью телеканалу ОНТ рассказала о перспективах введения в Беларуси электронных трудовых книжек, сообщает БЕЛТА.

По ее словам, электронный учет трудовой деятельности, прежде всего, хорош для человека, потому что он позволяет сохранить всю информацию. Ведь в данном случае "чернила не выгорают, а бумага не затирается", - привела аналогию с бумажной трудовой министр.

"Второй момент: мы обезопасим человека от недобросовестного нанимателя", - продолжила Ирина Костевич. Она пояснила, что бывают случаи, когда при формировании пенсионных прав не удается найти какие-то документы о трудовой деятельности человека.

Для нанимателя это тоже очень важный положительный шаг, считают в Минтруда, поскольку упрощается ведение документооборота.

Министр отметила: "Мы сделали первый шаг в 2003 году, второй, на мой взгляд, очень большой шаг мы сделали в прошлом, 2018 году, когда было принято постановление правительства о внесении изменений в персонифицированный учет. Что он дал? Мы расширили поля, которые есть для заполнения в трудовой книжке. Это еще один шаг к автоматизации этого учета. Теперь мы будем иметь наименование профессий, должностей служащих и при этом эти наименования будут оцифрованы. Появится такая информация, как работа по совместительству, перевод с одной должности на другую. Эта информация в октябре текущего года уже придет в персонифицированный учет".-0-