В минувшем году специалисты банка ВТБ (Беларусь) обработали более 450 тысяч звонков

В 2019 году количество обработанных звонков, поступивших в банк ВТБ (Беларусь), составило более 454 тысяч. Ежедневно специалисты банка получали порядка 1250 телефонных обращений, при этом услугой "Заказать звонок" воспользовались свыше 26 тысяч клиентов.

В течение года было обработано около 25 500 заявок на получение кредита, оформленных на сайте банка, профильных сайтах, в мобильном и интернет-банке, а также посредством услуги USSD/SMS-кредит. Подготовлено около 4 тысяч ответов на вопросы и отзывы, оставленные клиентами на сайте и в сервисе "Интернет-банк". В официальных каналах банка в Viber и Skype обработано около 30 тысяч обращений.

"Ежегодно все большее количество наших клиентов получают консультации или совершают операции посредством дистанционных каналов коммуникации, поэтому мы стараемся максимально развивать наши сервисы и повышать доступность банковских услуг. Преимущества дистанционного обслуживания очевидны - это оперативность, мобильность и комфорт. Благодаря нашим сервисам клиенты получают широкий спектр актуальной финансовой информации без личного обращения в банк", - отметила Екатерина Линиченко, начальник отдела клиентской поддержки банка ВТБ (Беларусь).

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