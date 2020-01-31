В Минздраве напомнили о правилах использования медицинских масок

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве здравоохранения напомнили, как правильно носить медицинские маски, кому и когда их лучше использовать. Такая информация размещена на сайте Минздрава, сообщает БЕЛТА.

Маски помогают предупредить распространение инфекций, которые передаются воздушно-капельным путем. "Ношение маски - это дополнительный источник предохранения. На улице вероятность того, что на человека попадет частица, зараженная вирусом, минимальна. Что касается мест массовых скоплений людей, то в них можно при желании надевать маску", - отметили в пресс-службе Минздрава.

При этом в министерстве обратили внимание на рекомендации ВОЗ: в бытовых условиях эффективнее соблюдать общие правила личной гигиены, а не носить маски. Элементарные правила лучше помогают справляться с распространением вирусных инфекций (например гриппа). "Не касайтесь грязными руками лица, тщательно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд), ведите здоровый образ жизни, чтобы укреплять свой иммунитет", - привели некоторые из этих правил в пресс-службе ведомства.

Носить медицинские маски эффективнее заболевшим людям, чтобы не распространять инфекцию. При ношении маски нельзя курить, есть или пить, сдвинув ее в сторону. Среднее время использования маски 2-3 часа.

Медицинская маска может снизить вирусную нагрузку (в случае как с коронавирусом, так и любым другим инфекционном заболеванием, в том числе гриппом). "Однако необходимости в массовой скупке масок у белорусов нет, так как случаев завоза коронавируса в страну не зафиксировано", - подчеркнули в пресс-службе.

Министерство здравоохранения контролирует ситуацию по наличию в аптеках медицинских масок. Белорусские компании выпускают их более 100 тыс. в день. "Ежедневно на торговых складах медицинских торговых предприятий Беларуси в наличии более 1,5 млн медицинских масок различных производителей", - проинформировали в пресс-службе.-0-