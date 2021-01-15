В Минздраве рассказали, почему в мороз не стоит носить металлические украшения

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минздраве рассказали об элементарных правилах профилактики отморожений и замерзания, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу министерства.

В частности, в мороз лучше отказаться от металлических (в том числе золотых, серебряных) украшений - колец, сережек и т.д. Во-первых, металл в силу высокой теплопроводности остывает гораздо быстрее тела, из-за чего возможно прилипание к коже или слизистой рта с болевыми ощущениями и холодовыми травмами. Во-вторых, кольца на пальцах затрудняют нормальную циркуляцию крови. На сильном морозе необходимо избегать контакта кожи с металлом.

Нельзя мочить кожу - вода проводит тепло значительно лучше воздуха. Поэтому нельзя выходить на мороз с влажными волосами. Мокрые одежду и обувь (если человек, например, упал в воду) необходимо снять, при возможности сменить и как можно быстрее доставить человека в теплое место. Находясь в лесу, можно разжечь костер, раздеться и высушить мокрую одежду, а в это время энергично делать физические упражнения у огня.

Обувь должна быть удобной, не тесной. В сапоги или ботинки нужно положить теплые стельки, а вместо хлопчатобумажных носков надеть шерстяные - они впитывают влагу, оставляя ноги сухими. Нельзя выходить на мороз без варежек, шапки и шарфа. Лучше всего варежки из влагоотталкивающей и непродуваемой ткани с мехом внутри. Перчатки из натуральных материалов хоть и удобны, но от мороза не спасают. В ветреную холодную погоду перед выходом на улицу открытые участки тела рекомендуется смазать питательным кремом. К слову, вероятность отморожения на ветру значительно выше.

Перед выходом на мороз необходимо поесть. При этом следует отказаться от употребления алкоголя и психоактивных веществ - опьянение вызывает иллюзию тепла и приводит к переохлаждению. При этом человек не способен сконцентрировать внимание на признаках отморожения. Не стоит и курить на морозе - курение уменьшает периферийную циркуляцию крови, что делает конечности более уязвимыми.

У детей теплорегуляция организма еще не полностью сформирована, а у пожилых людей и при некоторых заболеваниях эта функция бывает нарушена. Эти категории граждан более подвержены переохлаждению и отморожениям, это следует учитывать при планировании прогулки. Отпуская ребенка гулять в мороз на улице, помните, что ему желательно каждые 15-20 минут возвращаться в тепло и согреваться.

Почувствовав переохлаждение или признаки отморожения конечностей, необходимо как можно скорее зайти в любое теплое место - магазин, кафе, подъезд, машину. Вернувшись домой после длительной прогулки, обязательно нужно убедиться в том, что ноги и руки, спина, уши, нос не отморожены. Пущенная на самотек ситуация может привести к гангрене и последующей потере конечности.

Медики обращают особое внимание: если уже были случаи отморожения, отмороженное ранее место не должно снова замерзнуть. Иначе это вызовет куда более значительные повреждения.

В Минздраве также назвали первые симптомы, сигнализирующие о наступающем отморожении: зябкость, покалывание, онемение до потери чувствительности, побледнение, похолодание кожи, ограничение в движении конечностями.-0-