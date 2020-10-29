29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В мире 125 млн человек живут с диагнозом "псориаз". В Беларуси псориаз составляет от 3% до 4,5% от всей кожной патологии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава по случаю Всемирного дня борьбы с этим заболеванием, который отмечается сегодня.

Причина заболевания до сих пор окончательно неизвестна, но его генетическая природа доказана. Если болен один из родителей, шанс, что заболеет и ребенок составляет от 25% до 40%, если больны оба родителя - 60%.

Всемирной организацией здравоохранения псориаз был признан серьезной медико-социальной проблемой человечества, оказывающей влияние на личность пациента, на его социальную жизнь, на физическое, психологическое состояние, экономическое и социальное благополучие человека.

При этом в Минздраве отметили, что нельзя говорить о псориазе как о проблеме исключительно дерматологической, у пациентов со средней степенью тяжести заболевания в несколько раз увеличивается количество сопутствующих патологий, которые имеют такой же патогенетический механизм, как и псориаз. У трети пациентов развивается псориатический артрит, который может приводить к необратимому поражению суставов и инвалидности. Пациенты со среднетяжелыми и тяжелыми формами в высокой степени коморбидны. Даже у 30-летнего пациента с тяжелой формой дерматоза риск развития инфаркта миокарда повышается в 7 раз. Продолжительность жизни таких пациентов значительно ниже именно из-за развития сердечно-сосудистой патологии, а не в связи с состоянием кожных покровов.

На сегодня псориаз остается неизлечимым заболеванием, однако благодаря современным методам терапии можно добиться контроля над ним. Задачами терапии являются чистая или почти чистая кожа, достижение стойкой ремиссии или минимальной активности, увеличение продолжительности и улучшение качества жизни пациентов с применением эффективных лекарственных средств и медицинских технологий.

Всемирный день борьбы с псориазом отмечается благодаря инициативе Международной федерации ассоциаций псориаза (IFPA) с 2004 года. Среди его задач профилактика стигматизации, объединение усилий врачей и пациентов для повышения уровня жизни людей, страдающих псориазом, улучшения качества оказания медпомощи, расширение информированности общества о современных методах обследования и лечения.-0-