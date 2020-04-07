В мире обеспокоены возможными последствиями пандемии COVID-19 для больных туберкулезом - депутат

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей приняли участие в международной конференции "Туберкулез: проблемы и пути их решения". Она прошла сегодня в режиме видеоконференции под руководством Глобального кокуса по туберкулезу Восточноевропейского партнерства. Особое внимание было уделено минимизации последствий пандемии COVID-19 для больных туберкулезом. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила председатель профильной комиссии Людмила Макарина-Кибак.

В условиях пандемии пациенты с туберкулезом могут оказаться в числе наиболее уязвимых категорий. "Люди, страдающие туберкулезом или перенесшие его, ослаблены. Иногда у них одновременно несколько заболеваний, в том числе гепатиты, ВИЧ. Мировая общественность озабочена, что эти люди могут переносить COVID-19 в более тяжелой форме", - сказала Людмила Макарина-Кибак.

На борьбу с новым коронавирусом направляются большие средства, перепрофилируются койки, чтобы госпитализировать пациентов с коронавирусом. Медицинский персонал максимально задействован именно в этом направлении. "Вызывает обеспокоенность тот факт, что из-за этого могут пострадать пациенты с туберкулезом. Сегодня мы пообщались с коллегами-парламентариями по поводу того, что можно сделать в сложившейся ситуации", - сказала депутат. Она подчеркнула, что в Беларуси нет данных о том, что пациенты с туберкулезом в чем-то ущемлены на фоне борьбы с коронавирусом.

Член Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Светлана Одинцова отметила, что туберкулез остается большой проблемой для мирового здравоохранения. В 2015 году во всем мире было зарегистрировано 10 млн заболевших, умерло 1,8 млн человек. Тогда же ВОЗ приняла стратегию ликвидации этого заболевания. Ее целевые показатели - снизить к 2035 году смертность на 95%, заболеваемость - на 90%.

Депутат напомнила, что в Беларуси успешно реализуется подпрограмма "Туберкулез" государственной программы "Здоровье народа и демографическая безопасность Беларуси" на 2016-2020 годы. В 2019-м в стране достигнуты уровни целевых показателей. "Снижение смертности идет на 15%, заболеваемости - практически на 8%", - проинформировала депутат. Свою роль сыграли экспресс-диагностика и пациентоориентированный подход. Финансовую поддержку реализации необходимых мероприятий оказывал и продолжит оказывать Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. "В борьбе с любой инфекцией самое важное - организационные моменты: санитарно-карантинные меры, лечение пациентов, их реабилитация", - подчеркнула Светлана Одинцова.

Несмотря на положительную динамику, туберкулез в Беларуси, как и во всем мире, продолжает представлять серьезную проблему. Прежде всего это связано с высоким удельным весом остропрогрессирующих и лекарственно-устойчивых форм заболевания. Свою роль в борьбе с ним белорусские парламентарии видят в том, чтобы обеспечивать сотрудничество между государственными органами, общественными и международными организациями. Полезный опыт комиссия рассчитывает почерпнуть и от участия в видеоконференции, во время которой обсуждались наиболее актуальные вопросы, связанные с преодолением бремени лекарственно-устойчивого туберкулеза в мире, значимость участия парламентариев в решении проблем туберкулеза на международном уровне и возможные пути их решения.-0-