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Общество
21 февраля 2021, 21:53

В многоэтажках за год планируют заменить 1 тыс. лифтов

Фото из архива
Фото из архива

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В многоэтажках за год планируют заменить 1 тыс. лифтов, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"В ближайшие пять лет мы заменим чуть менее 5 тыс. лифтов. И уже в этом году будет заменена 1 тыс. лифтов", - сказал Андрей Хмель.

Он отметил, что заменить старые лифты было поручением главы государства, и в этой работе есть очень серьезные подвижки. "Стояла задача за пятилетку заменить 11,3 тыс., заменили 11,5 тыс., - сказал министр. - Эта работа будет продолжаться в плановом порядке. Только за последние пять лет более 1 млн граждан Беларуси получили новые лифты. Сегодня в стране нет лифтов, срок эксплуатации которых превысил допустимые нормативы".

Говоря о капремонте, Андрей Хмель отметил, что в этом году необходимо капитально отремонтировать 3,5 млн кв.м жилья. "Очень важная задача. Мы видим по отзывам граждан, обращениям, что это одна из основных проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства", - сказал он. При этом министр заметил, что в первую очередь в капремонте нуждается около 15 млн кв.м. жилья.

"Мы в определенный момент исключили из объема проведения капитального ремонта текущий ремонт подъездов. Сейчас обсуждаем вопрос, чтобы все-таки при проведении капремонта эти работы входили в перечень", - отметил Андрей Хмель. Он добавил, что "нужно сегодня говорить о том, что жилой многоквартирный дом - это не собственность государства, 97% многоквартирного жилья в стране приватизировано". "Подъезд, крыша дома, стены - это собственность людей", - заметил он.

Вместе с тем, по словам министра, государство не отказывается от ноши по капитальному ремонту, по содержанию жилищного фонда. И каких-то резких изменений в этом плане в ближайшее время не предвидится, отметил он. В прошлом году чуть более 70% стоимости капремонта оплатило государство и менее 30% - отчисления граждан.

Андрей Хмель рассказал и о планах по переработке вторсырья. К концу пятилетки переработка вторресурсов должна составить не менее 50%. "По итогам 2020 года мы достигли уровня использования коммунальных отходов в 25%, то есть за пятилетку нужно удвоить", - отметил министр. Он заметил, что "задача серьезная, но мы знаем, как ее решать". К 2025 году будет построено 16 крупных региональных комплексов по сортировке и использованию отходов.-0-

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