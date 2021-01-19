В многоэтажках за пятилетку планируют заменить 4,7 тыс. лифтов

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В многоэтажках за 2021-2025 годы планируют заменить 4,7 тыс. лифтов, рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель сегодня на пресс-презентации основных направлений программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 2020 году завершена программа по ускоренной замене лифтов, которые отработали нормативные сроки эксплуатации. Заменено 11 511 лифтов.

Андрей Хмель

"Дальнейшая работа в этом направлении будет проводиться уже в плановом порядке, то есть сегодня в жилфонде мы исключили использование лифтов с превышением эксплуатационных сроков. В этой пятилетке мы планово намерены заменить 4,7 тыс. лифтов", - отметил Андрей Хмель.

По данным министра, за прошедшую пятилетку в стране капитально отремонтировано более 12 млн кв.м жилья. "В 2020 году мы довели удельный уровень капитального ремонта до 2,7% от обслуживаемой площади. Поставлена задача увеличить этот уровень до 3%. В текущем году мы выполним капитальный ремонт не менее 3,5 млн кв.м жилья и будем в этой пятилетке таких темпов придерживаться", - добавил Андрей Хмель.-0-