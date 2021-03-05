В Молодечно из-за аварии без тепла и горячей воды были 5 многоквартирных домов

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно из-за аварии без тепла и горячей воды были пять многоквартирных домов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

"4 марта в 21.05 поступило сообщение о прорыве трубопровода теплоснабжения в здании теплового пункта по ул. 17 Сентября, 3 в Молодечно. Без отопления и горячего водоснабжения оставались пять многоквартирных жилых домов. В результате повреждения произошло аварийное отключение высоковольтной линии 10 кВ, без электроснабжения оставались 10 многоквартирных жилых домов и две школы-интерната", - рассказали в пресс-службе.

Сегодня в 00.36 тепло-, горячее водо- и электроснабжение потребителей были восстановлены.-0-