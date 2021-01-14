В Молодежном парламенте раскритиковали депутатов за работу с информацией

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусским депутатам необходимо активнее работать с информационной повесткой. Такое мнение высказал председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Егор Макаревич в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня наша большая проблема (мы говорим не только про Палату представителей, но и про местный уровень) - это неумение работать с информационной повесткой. Мы сегодня делаем очень много, делают депутаты очень много, но мы не умеем этого показывать, транслировать", - отметил Егор Макаревич.

По его мнению, парламентариям, в частности, надо быть более активными в социальных сетях. "Если бы каждый из депутатов местных Советов был представлен в социальных сетях, и не просто зарегистрировался, а потом аккаунт поставил на паузу на четыре года, а реально работал, показывал свою деятельность, как формируется бюджет, что он социально направлен, то мы большую часть проблем, на мой взгляд, могли бы снять с точки зрения того информационного удара, который был до и во время избирательной кампании", - считает председатель молодежного парламента.

Он добавил, что сегодня социальные сети стали не просто площадкой для общения, но и политическим инструментом. И государству необходимо им пользоваться, подчеркнул молодой человек.-0-