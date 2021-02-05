В морских портах ЕАЭС будет налажен электронный документооборот

5 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийский межправительственный совет сегодня на заседании в Алматы утвердил концепцию развития электронного документооборота в морских пунктах пропуска государств Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"Документ определяет цели, задачи, этапы и основные направления развития электронного документооборота в морских пунктах пропуска стран евразийской "пятерки". Он включает план мероприятий по развитию электронного документооборота в морских пунктах пропуска государств-членов на первом этапе на 2021-2022 годы", - пояснили в пресс-службе.

Развитие электронного документооборота в морских пунктах пропуска позволит отказаться от использования документов на бумажном носителе, перейти к обмену данными, ускорить и упростить процессы перевозки грузов, пассажиров и их багажа. Все это будет способствовать улучшению качества транспортных услуг и услуг в морском порту.

"В союзе выход к открытому морю имеет Россия, располагающая самой протяженной в мире береговой линией морского побережья, - отметили в ЕЭК. - При этом Россия и Казахстан расположены на побережье Каспийского моря. В направлении морских портов по железным дорогам стран ЕАЭС перевозится большая доля массовых грузов, в том числе нефти, нефтепродуктов, руды, угля и зерна, грузовладельцами которых наряду с российскими предпринимателями выступают предприниматели из Беларуси, Казахстана и Кыргызстана".-0-