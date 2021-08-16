В Московской области прошла жеребьевка участников конкурсов АрМИ "Танковый биатлон" и "Меридиан"

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Московской области в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации "Патриот" прошла жеребьевка команд - участниц конкурсов "Танковый биатлон" и "Меридиан" Армейских международных игр - 2021. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.





В жеребьевке конкурса "Танковый биатлон" участвовали представители 19 стран. По итогам выступления в 2020 году сборные были разделены на два дивизиона. В первый дивизион вошли команды Беларуси, Азербайджана, Венесуэлы, Вьетнама, Казахстана, Китая, Монголии, России, Сербии, Сирии и Узбекистана. Второй дивизион включает в себя представителей Абхазии, Катара, Киргизии, Лаоса, Мали, Мьянмы, Таджикистана и Южной Осетии.





Наши танкисты будут выступать под желтым цветом в третьих заездах (24, 27 и 30 августа). 31 августа и 1 сентября определятся четыре сборные, которые дойдут до финальной эстафеты. Лучшие команды второго дивизиона будут выявлены 3 сентября. Финальная эстафета пройдет 4 сентября, в день закрытия Армейских международных игр.





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Что касается жеребьевки конкурса "Меридиан", то белорусские топографы выступят под оранжевым цветом. Им предстоит пройти этап "Огневой рубеж" под пятым номером, этапы "Азимут" и "Топографический квадратлон" - под вторым.-0-