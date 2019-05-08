В московском Шереметьево задерживается рейс на Минск

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из рейсов на Минск задерживается в московском аэропорту Шереметьево. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта, сообщает БЕЛТА.

Самолет Sukhoi Superjet 100-95 компании "Аэрофлот" должен был вылететь из российской столицы в 8.35 по местному времени. Время рейса перенесено на 12.00.

Всего на сегодняшний день в расписании значатся семь рейсов в Минск. -0-