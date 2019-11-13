В Москве вручили награды Eventiada IPRA Golden World Awards. Среди победителей - белорусский проект

Проект "Художник и город. Зои", реализуемый банком ВТБ (Беларусь) и коммуникационной компанией GBS при поддержке Мингорисполкома, получил премию Eventiada IPRA Golden World Awards.

12 ноября в пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоялась торжественная церемония награждения Eventiada IPRA Golden World Awards. Это крупнейшая в Восточной Европе премия в сфере коммуникаций. С 2011 года ей отмечают лучшие проекты, соответствующие высочайшим стандартам, инновационному подходу, качеству планирования и исполнения коммуникационных кампаний.

В 2019 году международное жюри Eventiada IPRA GWA оценивало проекты из 13 стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Казахстана, Польши, России, Сербии, Таджикистана, Украины, Хорватии и Эстонии. Белорусский городской культурно-выставочный проект "Художник и город" удостоился награды в номинации "Лучший культурный проект".

"Художник и город" - это настоящий праздник искусства, благодаря которому уже восемь лет жители и гости Минска могут увидеть работы белорусских художников под открытым небом, погрузиться в мир живописи, музыки, кинематографа. Я очень рад, что второй год подряд проект выходит за пределы столицы: в 2018 году выставка украсила Витебск, а в этом - стала подарком для жителей Бреста в преддверии 1000-летия города. Хочу поблагодарить тех, кто на протяжении многих лет трудится над проектом "Художник и город" и поддерживает его. Мы не планируем останавливаться. Впереди только интересные проекты и новые высоты!" - отметил организатор и руководитель проекта Дмитрий Гмыза.

"Эта награда очень значима для нас, и мы благодарны организаторам конкурса и профессиональному жюри за признание. Мы поддерживаем экспозицию на протяжении шести лет, и хочется отметить устойчивую ассоциацию банка ВТБ с выставкой "Художник и город". Нам особенно приятно, что некоммерческий проект, который мы реализуем не только в столице, но и в областных центрах, удостоен столь высокой международной оценки", - подчеркнула руководитель отдела маркетинга банка ВТБ (Беларусь) Ольга Жукова.

В этом году проект посвящен двум современным белорусским художницам. На одной из центральных площадей Минска с мая по июль выставлялись репродукции 32 картин Зои Литвиновой, с июля по сентябрь - Зои Луцевич. Выставка сопровождалась описанием на трех языках: русском, белорусском, английском. Были реализованы три специальные акции: "Свободный мольберт" - мастер-класс от Зои Литвиновой, Sound Minsk - живой концерт в беспроводных наушниках, Сinemascope - киновечер в silent-формате. В сентябре выставка переехала в Брест.

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