В Музее истории ВОВ 28 сентября презентуют фотоальбом и книгу о воинах-интернационалистах

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация фотоальбома "Память нельзя оборвать…" и книги "Обелиски и памятные знаки павшим и живым воинам-интернационалистам в Республике Беларусь" состоится 28 сентября в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий филиалом "Памятник воинам-интернационалистам" музея Виктор Иванчиков.

По его словам, такие два уникальных издания впервые изданы в Беларуси. Основная задача фотоальбома - показать связь поколений: между теми, кто погиб в Афганистане, и их родными. "В альбоме 39 разделов, в каждом из которых содержится информация о воинах-интернационалистах: их фотографии с указанием возраста, даты гибели, звания, наград, фрагментами фамилии и имени с памятника, а также фотографии их родных - родителей, жен, детей, внуков. Мы хотим показать, что за этими надписями на памятниках стояли живые люди, они ушли, но остались близкие, которые свято хранят память о них", - рассказал Виктор Иванчиков.

На презентацию приглашены родственники воинов-интернационалистов. Каждому из них будут вручены эти фотоальбомы. Что касается книги "Обелиски и памятные знаки павшим и живым воинам-интернационалистам в Республике Беларусь", то название говорит само за себя. Это своеобразный каталог обелисков и памятных знаков героям Афганистана, размещенных на территории страны. Виктор Иванчиков добавил, что оба издания носят социальный характер и нацелены рассказать о воинах-интернационалистах и их подвиге.

Организаторами мероприятия выступают Минская городская организация ветеранов войны в Афганистане "Память" общественного объединения "Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане" и Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны.-0-