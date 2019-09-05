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05 сентября 2019, 22:00

В МВД могут перейти на балльную систему оценки служебной деятельности

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В МВД Беларуси могут перейти на балльную систему оценки служебной деятельности. Об этом сообщил министр внутренних дел Юрий Караев в интервью программе "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

По словам Юрия Караева, в последние годы руководители высокого звена МВД много раз твердили о необходимости отходить от "палочно-галочных подходов" при оценке служебной деятельности. Однако в подразделениях на местах по-прежнему по инерции стараются, чтобы процент раскрываемости был не хуже, чем в прошлом году. "Не всегда помнят, что за каждым делом стоит человек и его судьба, его права", - отметил министр.

Вместе с тем каждая работа должна оцениваться, уверен Юрий Караев. Предлагается перейти на бальную систему, при которой баллы будут начисляться по серьезности правонарушений. Будет оцениваться не количество раскрытых мелких нарушений ("дали врачу коньяк или учителю за какую-то мелочевку"), а действительно серьезных, где нанесен крупный ущерб, где коррупция. "Не гоняться за мелочевкой, а там, где идет сознательное сокрытие каких-то фактов, сознательные приписки, темные махинации - и сфера закупок, и откаты", - пояснил руководитель ведомства. В наркоборьбе сделают ставку на раскрытие крупных каналов поставок, задержание крупных организаторов.

В целом министр считает, что правоохранители должны "не делать людям хуже, а все сомнения в пользу людей толковать, пусть даже правонарушителей и преступников".

При разработке этой системы оценки важно продумать каждое слово в инструкциях, методичках и внутренних приказах, проанализировать, как это будет работать на местах, правильно ли их поймут и интерпретируют сами правоохранители. По словам министра, важно "оговорить правила игры, чтобы не было соблазна натягивать или накручивать на какой-то результат".-0-

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