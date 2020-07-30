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30 июля 2020, 13:25

В МВД опровергли фейк об "учениях по разгону митингов"

Фото из архива
Фото из архива

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В МВД опровергли фейк об "учениях по разгону митингов" - тиражируемых в интернете кадрах занятия, которое демонстрировали Президенту. Такую информацию в своем Telegram-канале разместила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Который месяц подряд пристальное внимание небезызвестного телеграм-канала приковано к органам внутренних дел. На этот раз зрителей завлекали видео с "учений по разгону митингов", снятым из окна высотки в столичном микрорайоне Уручье", - говорится в сообщении.

В МВД пояснили, что происходит в кадре. "Во-первых, тренировки, занятия и учения военнослужащих проходят на постоянной и плановой основе. Бойцы шлифуют знания и умения непрерывно, и это не связано с какими-нибудь конкретными событиями. Во-вторых, видео было сделано во время посещения Президентом войсковой части 3214 внутренних войск МВД. Глава государства ознакомился с образцами техники, а затем ему продемонстрировали тактико-специальное занятие. Что, собственно, и попало в объектив", - отметили в ведомстве.

Кроме того, в МВД развенчали фейк с видеообращением экс-сотрудника милиции из Гродно. Видео разместил в своем инстаграм-акаунте неаккредитованный в Беларуси телеканал.

"В кадре - бывший оперуполномоченный Михаил Куцко. Он ругает идеологию милицейского ведомства, стабильный милицейский оклад и призывает "быть офицерами". Куцко не скрывает, что отбывал наказание "по несправедливому обвинению" (кто бы сомневался!) в преступлении, которого "он не совершал". И в качестве главного аргумента того, чтобы "не радеть за стабильность", озвучил свои нынешние заработки: аж в три раза больше милицейской зарплаты", - подчеркнули в МВД.

"Служебный путь этого экс-сотрудника длинным не назовешь. В звании лейтенанта Куцко был уволен за прогул, а буквально через год суд приговорил его к трем годам лишения свободы за взятку: $250 и 135 евро он взял за то, чтобы не привлекать к ответственности человека, распространявшего в интернете порнографию", - рассказали в МВД.

"Вопрос о законности дохода героя истории остается открытым - сведений о его страховых взносах в ФСЗН нет, - сообщили в МВД. - Отбывший наказание за коррупцию с неизвестными источниками дохода рассуждает об идеологии... Не самый убедительный пример "правозащитника", как он теперь себя называет".-0-

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