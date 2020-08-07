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07 августа 2020, 11:24

В МВД рассказали, как не стать жертвой вишинга и распознать телефонного афериста

Фото из архива
Фото из архива

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В МВД рассказали, как не стать жертвой вишинга и распознать телефонного афериста. Такая информация размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

Жителям Беларуси продолжают поступать звонки от мошенников, которые под видом банковских работников пытаются выманить персональные данные жертв, чтобы похитить деньги с их счетов. Речь идет о так называемом вишинге - одном из видов мошенничества с использованием социальной инженерии. Представляясь сотрудниками контакт-центра или специалистами по безопасности банков, злоумышленники звонят клиентам таких учреждений. Они сообщают о совершенном в отношении них мошенничестве и под различными предлогами просят предоставить реквизиты платежных карт. А заполучив необходимые данные - похищают деньги.

"Во время звонка они могут сообщить, что в отношении счета клиента происходят мошеннические действия. Чтобы не допустить перевода средств либо их обналичивания в банкомате, запрашивают данные БПК и другие персональные сведения. Среди распространенных сценариев аферистов - уведомление от имени банка о якобы ошибочно оформленной заявке на кредит, зачислении перевода или списании денег со счета", - рассказали в управлении "К" МВД.

Борцы с киберпреступностью обращают внимание, что злоумышленники нередко используют программы-анонимайзеры. В таком случае номера телефонов, с которых осуществляются звонки, определяются как официальные, указанные на сайте банка. Также аферисты могут подменить официальный номер не целиком, а лишь одну его цифру, и визуально этот подлог не столь незаметен. Для большей правдоподобности в качестве шумового фона во время телефонного разговора используется имитация звуков работающего контакт-центра.

В управлении "К" МВД отмечают: сотрудник банка при звонке клиенту ни при каких обстоятельствах не потребуют реквизитов банковских карт или иной конфиденциальной информации. Просьба незнакомого абонента о предоставлении таких сведений свидетельствует о том, что разговор ведется с мошенником. В этом случае немедленно завершите разговор и обратитесь в контакт-центр банка, эмитировавшего карточку, расскажите о ситуации и далее следуйте рекомендациям представителя учреждения.

Если злоумышленнику все же удалось получить реквизиты БПК или был установлен факт хищения денежных средств, незамедлительно заблокируйте карточку (номер телефона указан на обороте карты) и обратитесь с заявлением в правоохранительные органы. Помните, если хищение произошло по причине передачи потерпевшим реквизитов своей БПК либо данных, полученных в SMS, третьим лицам, банки могут отказать в возврате денежных средств.

В МВД рекомендуют гражданам ни под каким предлогом не передавать и не сообщать платежные реквизиты, полный номер карточки и срок ее действия, логин и пароль к интернет-банку, иную персональную информацию. "Не вступайте в переговоры с незнакомцем. Положите трубку и самостоятельно обратитесь в банк по номерам, указанным на официальном сайте. Применяйте все доступные способы защиты, предлагаемые банками (двухфакторная авторизация, смс-оповещение о расходных операциях, лимит снятия денежных средств). Используйте сложные пароли доступа к учетным записям электронной почты, к системам "интернет-банкинг", социальным сетям и другим интернет-сервисам. Не открывайте электронные почтовые сообщения, полученные от неизвестных отправителей и не запускайте их содержимое. Не переходите по неизвестным ссылкам и не посещайте интернет-ресурсы сомнительного содержания. При посещении интернет-сайтов обращайте внимание на веб-адрес интернет-ресурса", - отметили в ведомстве.

В случае утери или кражи карты необходимо незамедлительно заблокировать ее по телефону или обратиться в банк. Ни под каким предлогом не следует отправлять реквизиты карты фотоизображения по интернету, не сообщать данные, полученные в виде SMS-сообщений: сеансовые пароли, код авторизации, пароль "3-D Seсure". При обнаружении несанкционированного списания денежных средств с карт-счета незамедлительно необходимо обратиться с заявлением в банк для их возврата по принципу "нулевой ответственности".-0-

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