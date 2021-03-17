В начале года число киберпреступлений в Беларуси выросло на 240%

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число киберпреступлений в Беларуси в январе-феврале выросло на 240% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Такую цифру озвучил заместитель министра внутренних дел - начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Преступность уходит в цифру, виртуальное пространство. В прошлом году мы зарегистрировали 95 тыс. преступлений, из них 25 тыс. - это виртуальные. 92% от всех виртуальных преступлений - это хищения. Таких преступлений еще в 2014 году было всего 2300 - рост более чем в 10 раз. В этом году мы отмечаем рост таких преступлений на 240%", - отметил Геннадий Казакевич.

Так, за январь-февраль число киберпреступлений в Беларуси составило почти 4,3 тыс. Из них хищения - 4,1 тыс., несанкционированный доступ к компьютерной информации - 161, компьютерный саботаж - 10, разработка, использование либо распространение вредоносных программ - 7.-0-