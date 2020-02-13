13 февраля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. В начале следующей недели в Беларуси будет не по-зимнему тепло, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Установившиеся в многокилометровой толще атмосферы западные ветры продолжают поставлять вглубь континента теплый влажный океанический воздух, который удерживает в большинстве государств Европы, в том числе и в Беларуси, далеко не февральскую погоду. Температурный фон в нашей стране на 5-8 градусов превышает климатическую норму и соответствует последним числам марта. Не изменится ситуация и в ближайшие дни. Сохранится повышенный температурный режим", - рассказали синоптики.

В пятницу, 14 февраля, будет преобладать облачная погода. Ночью преимущественно в северных районах, днем по юго-западной половине страны пройдут осадки (снег, мокрый снег), в отдельных районах прогнозируется налипание мокрого снега. Ночью и утром местами будут слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог - гололедица. Ветер южной четверти умеренный. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 1, днем - от 0 до 5 градусов тепла.

В субботу, 15 февраля, ночью погодные условия будет определять атмосферный фронт, днем в основном скажется влияние области повышенного атмосферного давления. Будет облачно с прояснениями. Ночью в южных и центральных районах, днем преимущественно по юго-востоку страны пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, днем с дождем). Ночью и утром местами будут слабые туман и гололед, на дорогах - гололедица. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха ночью составит от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем будет от 0 до плюс 5.

В воскресенье, 16 февраля, Беларусь окажется под влиянием еще более теплой воздушной массы, поступающей с территории Западной Европы. Температура воздуха ожидается ночью от минус 3 до плюс 2. Днем будет 2-8 градусов тепла, по юго-западу страны - до плюс 10. Местами пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, переходящий в дождь). Ночью и утром в отдельных районах страны будут слабые туман и гололед, на дорогах - гололедица. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый.

В понедельник, 17 февраля, погодные условия будут определять атмосферные фронты от очередного мощного и обширного циклона с центром над севером Норвегии. Во многих странах Европы, в том числе в Беларуси, ожидается сильный порывистый юго-западный ветер. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит от 0 до плюс 6. Днем будет 5-11 градусов тепла. Такой температурный фон вплотную приблизится к рекордным февральским максимумам.

В середине недели погода сохранит циклонические черты. Небо продолжат закрывать плотные облака. Часто будут идти осадки в виде дождя и мокрого снега.-0-

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