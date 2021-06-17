В НАН Беларуси пройдет конгресс "Наука, питание и здоровье" 24 июня

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное открытие III Конгресса "Наука, питание и здоровье" состоится 24 июня в Национальной академии наук Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе НАН.

В работе форума, который пройдет с реальным присутствием и в онлайн-формате, примут участие ведущие ученые и специалисты научных организаций страны, представители министерств, ведомств и организаций пищевой и перерабатывающей промышленности, торговли, учреждений образования, эксперты из России, Молдовы, Казахстана, Армении и Украины.

"Целью конгресса является обсуждение проблемы питания и здоровья человека и поиск эффективных путей обеспечения и повышения качества пищевой продукции, приоритетное развитие научных исследований в области создания продуктов питания; развитие технологий производства, направленных на повышение качества пищевой продукции и продвижение принципов здорового питания в интеграционном формировании Евразийского экономического союза", - отметили в НАН.

На значимом научном мероприятии будет затронут широкий круг актуальных для современного общества проблем. Среди них - организация и обмен опытом по оценке и прогнозированию качества и безопасности пищевой продукции на уровне ЕАЭС, обсуждение научных достижений в области создания инновационных технологий продуктов питания, реализация научных исследований в сфере производства и обращения безопасного и качественного продовольствия как основы питания и здоровья человека. Кроме того, участники форума проанализируют и обсудят современные тенденции в области достижения и управления качеством и безопасностью продовольственного сырья и пищевой продукции на международном, региональном и национальном уровнях, а также затронут вопрос популяризации отечественных разработок в области производства пищевой продукции для здорового питания, в том числе со сниженным содержанием жира, сахара, соли, а также специализированной и обогащенной пищевой продукции.

Организатор мероприятия - Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию.

Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию - ведущая научная организация республики, которая осуществляет научно-техническое сопровождение всех отраслей пищевой промышленности. Основная цель его деятельности - концентрация научных исследований на решении актуальных задач по созданию серии новых конкурентоспособных продуктов питания для различных групп населения, разработка новых технологий и проектов. Дважды по итогам работы за 2017 и 2020 годы центр являлся лауреатом премии правительства за достижения в области качества.-0-