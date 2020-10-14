В НАН Беларуси рассказали о разработке препаратов от COVID-19

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор Института биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси Светлана Бабицкая рассказала сегодня на пресс-конференции о планах белорусских ученых по разработке препаратов от COVID-19, передает корреспондент БЕЛТА.

"В академии наук создана рабочая группа, которая рассматривает не только проблему создания лекарственного средства против COVID-19, но и другие вопросы борьбы с этим заболеванием. Белорусские биоинформатики уже проанализировали большую базу данных и нашли некие структуры, способные стать прообразом препарата, который мог бы блокировать определенные белки коронавируса, его рецепторные поверхности. Но далее необходимо проводить синтез. Здесь на повестку дня выходит финансирование. Пока этот вопрос еще не решен", - сказала Светлана Бабицкая.

Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований в июне объявил конкурс проектов научных исследований по актуальным проблемам, связанным с пандемией коронавируса COVID-19. "Ученые нашего института подали как минимум 7-8 проектов на этот конкурс. Думаю, он будет проведен очень быстро и выполнение этих работ начнется буквально с 1 января", - отметила директор института.

Республиканская межведомственная рабочая группа по преодолению COVID-19 была создана постановлением бюро Президиума НАН от 18 мая 2020 года №223. В группу вошли более 30 специалистов, представляющих академическую и вузовскую науку. Это ведущие ученые НАН, министерств здравоохранения и образования, а также медики-практики организаций системы здравоохранения страны. Цель группы - организация и координация деятельности ученых и медицинских работников всей страны по практической реализации комплексов мероприятий по преодолению коронавируса.-0-