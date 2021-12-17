В НАН Беларуси выбрали 19 новых академиков и 16 членов-корреспондентов

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук Беларуси подвела итоги выборов новых действительных членов (академиков) и членов-корреспондентов, сообщили БЕЛТА в НАН.

Выборы прошли во время сессии общего собрания НАН Беларуси. На 23 вакансии академиков и 27 вакансий членов-корреспондентов претендовали 30 и 57 кандидатов соответственно. Самый большой конкурс отмечен среди кандидатов на звание академика по специальности "Материаловедение в машиностроении" (три человека на место), а среди кандидатов на звание члена-корреспондента больше всего претендентов было по специальности "Материаловедение" (девять человек на место). В результате тайного голосования избраны 19 действительных членов (академиков) и 16 членов-корреспондентов.

Академиками стали авторитетные ученые, лидеры научных направлений. Среди них: генеральный директор ГНПО "Химический синтез и биотехнологии" - директор Института микробиологии НАН Беларуси Эмилия Коломиец, академик-секретарь отделения гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси Александр Коваленя, генеральный директор Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию Федор Привалов, директор Института общей и неорганической химии НАН Беларуси Анатолий Кулак. Ряды академиков пополнили известные ученые-медики, в том числе директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо, заместитель директора по научной работе Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова Сергей Красный, заведующий лабораторией РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Леонид Титов.

Среди 16 избранных членов-корреспондентов - главный ученый секретарь НАН Беларуси Андрей Иванец, директор Института физиологии НАН Беларуси Сергей Губкин, директор Института системных исследований в АПК НАН Беларуси Андрей Пилипук, ректор Белорусского государственного медицинского университета Сергей Рубникович, заведующий кафедрой Белорусского государственного технического университета Николай Кулешов, заведующий кафедрой Белорусского государственного медицинского университета Игорь Карпов.-0-