В НАН подвели итоги посвященного Году народного единства конкурса творческих работ

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальной академии наук Беларуси подвели итоги республиканского конкурса творческих работ, посвященного Году народного единства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

"Конкурс, направленный на укрепление консолидации белорусского общества и национального единства, формирование чувства гордости за героическое прошлое, поддержку талантливых творческих людей, популяризацию истории и культуры Беларуси, проводился впервые и стал ярким событием 2021 года. В нем приняли участие творческие работы, написанные гражданами Беларуси индивидуально или в соавторстве, которые ранее не подавались на конкурсы и не публиковались", - отметили в пресс-службе.

К участию в конкурсе были приглашены творческие люди, любители и профессионалы (ученые, писатели, журналисты, художники, композиторы, скульпторы, фотографы, мастера народных промыслов), а также учителя, школьники и студенты, работы которых воплощают идеи национального единства, общественного согласия и общественного взаимопонимания.

В конкурсе было представлено более 1,5 тыс. произведений различных жанров: песни, стихи, рассказы, очерки, проза, литературные очерки, исследования, произведения изобразительного и прикладного искусства, фотографии, видео и короткометражные фильмы по авторским сценариям. Из общего количества присланных работ жюри отобрало лучшие работы в семи номинациях. Победителями стали свыше 200 человек самых разных профессий и возрастов.

Торжественное награждение победителей состоится 22 декабря. Победители получат награды (дипломы и призы), а все участники - сертификаты конкурса.-0-