В НАН рассказали, как продвигается создание совместного с Россией исследовательского ядерного реактора

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор ГНУ "Объединенный институт энергетических и ядерных исследований - Сосны" Национальной академии наук Беларуси Андрей Кузьмин в пресс-центре БЕЛТА рассказал, как продвигается создание совместного с Россией исследовательского ядерного реактора.

"Безусловно, у нас прорабатывается вопрос создания в Беларуси исследовательского ядерного реактора и Центра ядерных исследований и технологий на его базе. Чтобы вы понимали - это не только сам реактор, но и еще определенные производственные, научные комплексы, которые потребляют нейтроны, производимые на этом исследовательском реакторе. В настоящее время прорабатывается межправительственное соглашение по этому вопросу. То есть работа ведется планово в установленном порядке: как по законодательству положено, так все эти этапы сейчас и проходят", - рассказал Андрей Кузьмин.

Как сообщалось, Национальная академия наук Беларуси и "Росатом" обсуждают строительство исследовательского ядерного реактора на базе Объединенного института энергетических и ядерных исследований - "Сосны" с 2015 года. В 2017 году подписан соответствующий меморандум о намерениях по сотрудничеству, проведены двусторонние профильные семинары. К настоящему времени разработаны основные технические требования к Центру ядерных исследований и технологий на базе многоцелевого исследовательского ядерного реактора и основные элементы проекта соглашения между правительствами Беларуси и России о сотрудничестве в создании этого центра.

Предполагается, что создание совместного предприятия НАН Беларуси и "Росатома" могло бы существенно повысить экономическую эффективность проекта, способствовать расширению связей и направлений сотрудничества, повысить степень интеграции и стать очередной важной вехой на пути формирования единого научно-технологического пространства Беларуси и России в области использования атомной энергии.-0-

Фото Максима Гучека