В НАН рассказали о применении стволовых клеток в белорусской медицине

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Андрей Гончаров рассказал сегодня журналистам в пресс-центре БЕЛТА о разработках в области клеточных технологий и применении стволовых клеток в белорусской медицине.

"Сейчас в Беларуси порядка 50 инструкций, в которых изложены методы оказания медицинской помощи с использованием клеточных технологий. Далеко не каждая страна может похвастаться таким огромным количеством разработанных методов. Сейчас мы занимаемся в том числе экспортом таких медицинских услуг", - сказал Андрей Гончаров.

Он также проинформировал о том, какие биомедицинские клеточные продукты используются в Беларуси. "Мезенхимальные стволовые клетки выделяют из разных источников, в том числе из жировой ткани, костного мозга. Они используются с двумя целями: восстановление утраченных функций (в том числе лечение трофических язв) и иммуносупрессия. Такие стволовые клетки подавляют иммунитет, и это полезно для лечения аутоиммунных, аллергических и других заболеваний с чрезмерным воспалительным компонентом, например, болезней суставов", - отметил директор института.

В стране используются также дендритные клетки. "Их задача - обучать другие клетки иммунной системы бороться с каким-то возбудителем. Это может быть либо инфекционное заболевание, либо рак. Дендритные клетки преимущественно используются для лечения онкологических заболеваний", - пояснил Андрей Гончаров.

В Беларуси зарегистрировано восемь биомедицинских клеточных продуктов, из них четыре разработаны Институтом биофизики и клеточной инженерии. "В нашем институте сосредоточены как фундаментальные исследования, так и разработка биомедицинских клеточных продуктов, их производство, хранение и применение. У нас есть отделение клеточной терапии, где мы можем лечить пациентов в амбулаторных условиях. В большинстве случаев к нам приходят пациенты с онкозаболеваниями. Клеточные технологии - не панацея, но они позволяют увеличить продолжительность жизни, предотвратить рецидив болезни", - резюмировал директор института.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке