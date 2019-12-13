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13 декабря 2019, 16:38

В Нацбанке назвали победителей олимпиады по финансовой грамотности

Фото из архива
Фото из архива

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победители республиканской олимпиады по финансовой грамотности определены по итогам ее финального этапа, который состоялся 13 декабря в Национальном банке Беларуси, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Первое место занял Александр Лазарь (Гродненская городская гимназия). Победитель получил диплом I степени и планшет в качестве ценного подарка. Дипломом II степени и смартфоном награжден Иван Шеремет (средняя школа №2 г.Смолевичи, Минская область), дипломом III степени и фотоаппаратом - Владислав Варец (Рогозницкий учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя школа, Мостовский район, Гродненская область).

Олимпиада проходила в сентябре-декабре текущего года. В четырех этапах свои финансовые знания проверили более 24 тыс. учащихся 10-11-х классов из более 2100 учреждений общего среднего образования всех регионов страны.

Олимпиада проводится Национальным банком и Министерством образования ежегодно с 2014 года и является одним из наиболее масштабных национальных мероприятий по повышению финансовой грамотности. Темы олимпиадных заданий - личные финансы, наличные деньги, сбережения, заимствования, цифровой банкинг, страхование, налоги, инвестиции и др. В тесты также включены задачи на расчеты и вычисления, касающиеся финансов.-0-

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