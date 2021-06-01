В Национальном аэропорту Минск используется новая технология ПЦР-тестирования

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В микробиологической лаборатории, расположенной на территории Национального аэропорта Минск, с 1 июня используется новая технология ПЦР-тестирования на COVID-19 SmartAmp. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал аэропорта.

"Данная технология позволит увеличить мощность лаборатории, сократить время проведения исследования при сохранении высокой чувствительности и клинической надежности", - говорится в сообщении.

Как пояснили в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии, новая технология ПЦР-тестирования вводится в связи с многочисленными обращениями авиапассажиров о необходимости получения срочных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. После изучения эффективности и востребованности данной услуги будет принято окончательное решение о целесообразности применения технологии SmartAmp в работе микробиологической лаборатории Национального аэропорта Минск, добавили в центре.

Лаборатория работает в аэропорту с понедельника по пятницу с 6.30 до 18.00, а в субботу и воскресенье - до 17.00 (технический перерыв 12.00-13.00). Для проведения исследования необходимо иметь копию паспорта, копию билета или другого документа, подтверждающего выезд, документ, подтверждающий оплату. Забор биологического материала на ПЦР-исследование по технологии SmartAmp будет проводиться с 7.30 до 16.00 (суббота и воскресенье - до 15.00) по живой очереди. Выдача результатов исследований осуществляется после 11.00 по мере выполнения исследований, но не ранее, чем через два часа от момента забора материала и оформления документов.

Стоимость ПЦР-исследования по технологии SmartAmp по состоянию на 1 июня для резидентов Беларуси будет Br67,43, для нерезидентов - Br85,20.-0-