10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном аэропорту Минск персоналу будут измерять температуру. Дополнительные меры по предотвращению распространения COVID-19 приняты с 10 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе аэропорта.

"С 10 апреля проводится мониторинг температуры сотрудников предприятия, организаций, которые работают на территории Национального аэропорта Минск, а также посетителей аэропорта. Температуру будут измерять с помощью бесконтактных термометров", - пояснили в пресс-службе.

С 8.00 до 9.00 и с 20.00 до 21.00 температуру работников и посетителей воздушной гавани будут проверять при прохождении через КПП №1 и аэровокзальный комплекс. Во время проверки вход/выход в аэровокзальный комплекс будет возможен исключительно через двери на первом этаже (сектора 3-4 и 5-6), остальные двери будут закрыты. На время мониторинга с 8.00 до 9.00 и с 20.00 до 21.00 будет ограничено движение по эстакаде.

Критерием недопуска на работу будет температура 37,2 градуса. С температурой более 37,2 градуса будут направлять в медпункт. Если симптомы ОРВИ появятся у сотрудников в течение рабочей смены (повышенная температура тела, кашель и прочие), эти люди будут также незамедлительно направлены в медпункт аэропорта, пояснили в пресс-службе.

Как уточнили корреспонденту БЕЛТА, с 8.00 до 9.00 и с 20.00 до 21.00 будут измерять температуру всем, кто входит в аэровокзал, и пассажирам в том числе. "Если пассажир, к примеру, пожелает измерить температуру в другое время, необходимо обращаться в медпункт аэропорта (сектор прилета 1-2). Прибывающим пассажирам измеряют температуру обязательно", - пояснили в пресс-службе.-0-