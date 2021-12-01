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1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном аэропорту Минск порядка 390 человек ожидают вывозного рейса в Ирак, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал аэропорта.
На данный момент в аэропорту примерно 390 пассажиров (среди них 53 ребенка), ожидающих вывозного рейса из Минска в Ирак.
"Кейтеринг аэропорта обеспечивает детей и взрослых питанием. Сегодня в обеденном меню картофельное пюре или гречка на выбор, куриная котлета и сок. Регулярно проводится уборка и дезинфекция помещений, поддерживается оптимальный тепловой режим в здании аэровокзала", - говорится в сообщении.-0-