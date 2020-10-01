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01 октября 2020, 15:55

В Национальном аэропорту Минск предлагают новое экспресс-тестирование на COVID-19

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Фото из архива
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1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 октября в Национальном аэропорту Минск можно пройти экспресс-тестирование на COVID-19 новым методом иммунохроматографического анализа (ИХА), сообщили БЕЛТА в пресс-службе воздушной гавани.

С помощью этого метода определяют антиген коронавирусной инфекции (SARS-CoV-2) так же как и при исследовании методом ПЦР. Материал для исследования - мазок из носоглотки.

Как подчеркнули в пресс-службе, главным преимуществом теста является скорость выявления инфекции. Для получения результата достаточно 15-20 мин.

Пройти тестирование на наличие коронавирусной инфекции могут все желающие. Для белорусов цена теста составляет Br43,6, для иностранцев - Br47,6. Забор материала для исследования проводится натощак или как минимум через 1,5 часа после приема пищи, курения.

Пункт тестирования расположен в 5-6 секторе в общедоступной зоне до прохождения предполетных процедур в зоне вылета.

В аэропорту отметили, что результаты экспресс-тестирования методом ИХА не подойдут для выезда в те страны, по прибытию в которые требуется предоставить тест на COVID-19 методом ПЦР. "В частности, для въезда в Россию белорусам необходимо предъявить отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, выполненный не ранее чем за 72 часа до прибытия на территорию РФ. А для въезда в Узбекистан подходит тест методом ИХА, выполненный в пункте тестирования в Национальном аэропорту Минск", - пояснили в пресс-службе.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8 (017) 279-13-57 (пункт тестирования), а также по электронному адресу: covid-minsk1@minsksanepid.by.-0-

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