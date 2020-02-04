В Национальном аэропорту Минск проверили более 51 тыс. человек: коронавирус не выявлен

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 51 тыс. человек прошли с 1 по 4 февраля через санитарно-карантинный контроль Национального аэропорта Минск: у трех человек были выявлены симптомы инфекционного заболевания, их госпитализировали. Результаты обследования на коронавирус 2019-nCoV отрицательные, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В Беларуси проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом нового типа. Минздрав рекомендует воздержаться от посещения КНР. В пунктах пропуска на государственной границе проводится усиленный санитарно-карантинный контроль лиц, прибывающих на территорию страны, в том числе с использованием тепловизионного оборудования. В 23 пунктах пропуска организован забор материала для лабораторного обследования граждан, прибывающих из КНР. В Национальном аэропорту Минск обеспечено проведение двойного санитарно-карантинного контроля.

Всего по состоянию на 4 февраля, за время проведения мероприятий в связи со вспышкой заболевания, в Беларуси были взяты пробы у более чем 300 граждан, которые ранее находились в КНР. Коронавирус не выявлен. У 70 из них были обнаружены симптомы острой респираторной инфекции. Эти граждане были госпитализированы в инфекционные стационары, им оказана необходимая медицинская помощь, проведены дополнительные лабораторные исследования.

Проводится работа с руководителями предприятий (учреждений, организаций), на которых работают граждане КНР. Всем руководителям разъяснен порядок действий в случае выявления симптомов инфекционного заболевания. "Случаи заболевания коронавирусом 2019-nCoV на территории Беларуси не зарегистрированы", - подчеркнули в пресс-службе Минздрава.

Работа санитарно-эпидемиологической службы, службы скорой медицинской помощи, амбулаторно-поликлинических и больничных организаций здравоохранения осуществляется в режиме повышенной готовности. Отработан алгоритм действий медицинских и других работников при подозрении на заболевание. Обеспечена готовность организаций здравоохранения к приему пациентов с подозрением на данный вирус. Отработан порядок лабораторной диагностики при выявлении лиц с подозрением на заболевание, организована круглосуточная работа диагностической лаборатории. Также проводятся учет и медицинское наблюдение в течение 14 дней за прибывшими из КНР.

После прибытия из Китая рекомендуется пройти лабораторное обследование на наличие коронавируса. Оно проводится в специально организованных пунктах в Национальном аэропорту Минск и других пунктах пропуска. Также обследоваться можно в областных инфекционных больницах страны, Бобруйской городской инфекционной больнице, городской инфекционной больнице Минска, районных больницах Минской и Могилевской областей. Обследование бесплатное.

В случае появления симптомов, не исключающих инфекционное заболевание (повышение температуры тела, кашель, одышка и другие) в течение 14 дней после возвращения из Китая, следует незамедлительно вызвать скорую медицинскую помощь. Во время вызова необходимо сообщить о симптомах заболевания и дате прибытия из Китая.

В течение 14 дней после возвращения целесообразно (по возможности) минимизировать контакты с окружающими, не посещать массовые мероприятия.-0-