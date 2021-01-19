19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном аэропорту Минск рассказали, как пандемия повлияла на пассажиропоток в 2020 году, сообщает БЕЛТА.

"Пандемия COVID-19 оказала значительное влияние на авиационную отрасль и внесла свои корректировки в итоги работы минского аэропорта. Из-за нестабильной эпидемиологической обстановки с середины марта авиакомпании стали массово отменять запланированные авиарейсы. Наблюдался перерыв в выполнении международных рейсов иностранными авиакомпаниями, а также было отменено значительное количество рейсов базового перевозчика - "Белавиа", - отметили в пресс-службе.

Национальный аэропорт Минск не прекращал свою работу, продолжая обслуживать оставшиеся в расписании рейсы, а также чартерные и эвакуационные спецрейсы с гражданами Беларуси и иностранных государств, способствуя их возвращению домой.

Кроме того, аэропорт принимал и отправлял грузовые рейсы, в том числе обслуживал воздушные суда с медицинской гуманитарной помощью. Постепенно ситуация менялась, иностранные авиакомпании возвращались к выполнению полетов в Минск, "Белавиа" возобновляла регулярные рейсы, была начата чартерная программа.

В целом за 2020 год Национальный аэропорт Минск обслужил 1 939 192 пассажира. В сравнении с предыдущим годом пассажиропоток упал на 62%. Максимальная нагрузка по количеству обслуженных пассажиров пришлась на 4 января 2020-го, когда услугами минского аэропорта воспользовались 15 936 пассажиров в сутки. А вот их наименьшее число пришлось на 21 апреля 2020-го - 162 человека (в этот же день в 2019 году было обслужено 12 449 человек). Количество самолето-вылетов в 2020 году сократилось на 53,2% по отношению к 2019 году и составило 13 292. Наименьшее число обслуженных рейсов за сутки в аэропорту было зафиксировано 16 апреля 2020-го - всего 4 авиарейса. Самыми популярными направлениями у пассажиров аэропорта в 2020 году были Киев, Стамбул, Амстердам, Париж, Варшава.

"Действительно, 2020 год оказался непростым. Если по итогам 2019-го минский аэропорт впервые перешагнул отметку в 5 млн пассажиров и тем самым вошел в новую категорию по пассажирскому трафику, то по итоговым данным 2020-го наблюдается совсем иная картина. Почти 2 млн - таков пассажиропоток за этот год. Это вернуло нас к объемам 2012-го - тогда наш аэропорт обслужил чуть более 1 млн 820 тыс. человек", - отметил генеральный директор аэропорта Вячеслав Хоронеко.

В начале 2020-го наблюдался достаточно динамичный рост числа обслуженных пассажиров и рейсов - около 20% и 7% соответственно. "Однако затем произошло то, что произошло. И нам пришлось столкнуться с совсем другими условиями и цифрами, искать выходы из сложившейся финансовой ситуации. И при этом работать согласно установленному режиму в степени, позволяющей обеспечить высокий уровень безопасности, бесперебойное обслуживание рейсов, пассажиропотока и иной сопутствующей деятельности, выполнение взятых на себя аэропортом обязательств, поддержание инфраструктуры в рабочем состоянии и недопущение технологической остановки производственного процесса. Немало было задействовано ресурсов и для обеспечения противоэпидемиологических мер в аэропорту", - обратил внимание гендиректор.

За декабрь 2020 года аэропорт обслужил 113 572 пассажира - это на 71,1% меньше, чем за декабрь 2019-го. Количество самолето-вылетов в декабре - 918, что на 59,3% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. По итогам работы в период новогодних праздников (с 25 декабря 2020-го по 10 января 2021-го) минским аэропортом воспользовались 58 314 пассажиров. Количество самолето-вылетов - 470. Самым напряженным днем в работе аэропорта стало 30 декабря: в этот день обслужено 5060 пассажиров. Наиболее загруженными направлениями в этот период стали Киев, Стамбул, Варшава, Ереван, Амстердам.

"В будущее стараемся смотреть с оптимизмом, какие-то позитивные прогнозы делаем, но с большой осторожностью, так как условия меняются постоянно. Тем не менее мы продолжаем работать и над тем, чтобы однажды порадовать наших пассажиров новыми направлениями", - резюмировал Вячеслав Хоронеко.-0-