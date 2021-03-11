11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном аэропорту Минск рассказали, как вернуть забытые вещи, сообщили БЕЛТА в пресс-службе воздушной гавани.

За каждым помещением в аэровокзальном комплексе ведется круглосуточное наблюдение. Все найденные в здании аэровокзала вещи обязательно проверяются службой авиационной безопасности, а затем попадают в камеру хранения. Забытые пассажирами документы хранятся в милиции. "Для получения потерянной вещи необходимо обратиться в камеру хранения и сообщить приблизительное место, где была забыта вещь, дату и ее подробное описание. Если описание вещи совпадет с предметом, хранящимся в камере хранения, то, предъявив документ, удостоверяющий личность, вы сможете ее забрать. Камера хранения расположена в зоне прилета сектора 5-6 (цокольный этаж)", - рассказали в пресс-службе.

Если обнаружен бесхозный предмет в здании аэровокзала, следует не трогать его и не пользоваться рядом с ним мобильным телефоном. О находке нужно сразу сообщить сотруднику аэропорта или представителю правоохранительных органов. "Не оставляйте вещи без присмотра. Не доверяйте свои вещи случайным знакомым. Периодически проверяйте, все ли вещи на месте. Если заряжаете телефон от общедоступной розетки, не отходите от него", - рекомендуют в аэропорту.

С начала года сотрудники Национального аэропорта Минск 43 раза обнаруживали забытые пассажирами личные вещи и различные предметы. Чаще всего забывали чемоданы и сумки. Также теряли телефоны и ювелирные украшения. Пассажиры и гости аэропорта оставляют вещи и в общедоступной, и в контролируемой зонах.

В тех случаях, когда пассажир еще не успел вылететь из Минска или покинуть территорию аэропорта, а также вовремя заметил пропажу, забытые вещи удается вернуть их законному владельцу в течение часа. Так, к примеру, в январе девушка при прохождении предполетного досмотра забыла свое кольцо. Сотрудники аэропорта обнаружили потерянный предмет и в течение 15 минут вернули его владелице.-0-