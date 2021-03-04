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04 марта 2021, 13:09

В Национальном аэропорту Минск рассказали, в какое время 6-8 марта можно сдать тесты на COVID-19

Фото из архива
Фото из архива
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4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лаборатория для тестов на COVID-19 в Национальном аэропорту Минск 6-8 марта будет работать по особому графику, сообщили БЕЛТА в пресс-службе воздушной гавани.

В субботу и воскресенье, 6-7 марта, лаборатория будет работать с 6.30 до 14.00 (тестирование только методом иммунохроматографического анализа - ИХА). А 8 марта - с 9.00 до 17.00, при этом будут выполняться и ПЦР- и ИХА-тесты. В пресс-службе напомнили, что лаборатория находится в 5-6-м секторе зоны вылета на 3 этаже.

Прием материала для ПЦР-теста: 9.00 - 9.40, 10.00 - 12.20, 12.40 - 15.00. "Необходимо предъявить паспорт, билет или посадочный талон, а также подтверждение оплаты тестирования в бумажном или электронном виде. Одновременно на конкретное время могут сдать тест не более 34 человек. Время проведения исследования - 160 минут. Пассажиров принимают по живой очереди, предварительной записи пока не предусмотрено. Время выдачи результата исследования - 12.30, 15.10, 17.50. Итоги ПЦР-тестирования выдаются в бумажном виде на английском языке и подходят для выезда за пределы Беларуси", - отметили в пресс-службе.

Для удобства пассажиров появилась возможность забрать результаты тестирования круглосуточно, даже в нерабочее время лаборатории. Это можно сделать в павильоне туристических услуг аэропорта (сектор вылета 1, этаж 3). Результаты также можно получить на свою электронную почту (стоимость услуги - Br5).

Оплатить тестирование методами ПЦР и ИХА можно в отделении банка, через систему "Расчет" (ЕРИП), интернет-банкинг, а также на месте проведения тестирования в аэропорту. При оплате на месте тестирования взимается комиссия в размере Br15. Ознакомиться с механизмом оплаты за тестирование можно на сайте minsksanepid.by.

"Минский городской центр гигиены и эпидемиологии рекомендует тем, кто заранее планирует поездку, пройти тестирование в лабораториях Минска. А в лабораторию, расположенную на территории аэропорта, стоит обращаться только в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств", - отметили в пресс-службе.-0-

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