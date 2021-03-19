В Национальном аэропорту Минск рассказали, в какое время можно сдать тест на COVID-19 в выходные

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Микробиологическая лаборатория на территории Национального аэропорта Минск 20-21 и 27-28 марта будет работать с 9.00 до 17.00. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Тестирование будет проводиться методами ПЦР и ИХА.

Прием материала для ПЦР-теста будет осуществляться в следующие периоды: 9.00-9.40, 10.00-12.20, 12.40-15.00.

Время выдачи результата исследования: 12.30, 15.10, 17.50.

В пресс-службе напоминают, что для прохождения тестирования необходимо предъявить паспорт, билет или посадочный талон, а также подтверждение оплаты тестирования в бумажном или электронном виде.

Время проведения исследования составляет 160 минут. Пассажиров принимают по живой очереди.

Забрать результаты тестирования можно круглосуточно, даже в нерабочее время лаборатории. Это можно сделать в павильоне туристических услуг аэропорта - сектор вылета 1 (3-й этаж). Результаты также могут быть высланы на электронную почту (стоимость услуги - Br5) либо их можно получить в период работы микробиологической лаборатории на стойке оформления и приема оплаты.

Более подробно со стоимостью тестирования, а также способами оплаты можно ознакомиться на сайте аэропорта.-0-