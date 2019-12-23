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23 декабря 2019, 15:10

В Национальном аэропорту Минск встретили 5-миллионного пассажира

Юбилейный пассажир Андрей
Юбилейный пассажир Андрей

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном аэропорту Минск сегодня встретили рекордного для белорусской авиагавани 5-миллионного пассажира (с начала года), передает корреспондент БЕЛТА.

Юбилейный пассажир Андрей прибыл в белорусскую столицу рейсом немецкой авиакомпании Lufthansa из Франкфурта. По прилете его встретили в vip-терминале цветами и подарками. Он признался, что прибытие в аэропорт в качестве 5-миллионного пассажира было для него сюрпризом, до этого ничего не выигрывал. Летает из минского аэропорта он довольно часто, в основном по работе. Во Франкфурте приходится бывать примерно 5-6 раз в год. "Национальный аэропорт Минск мне нравится: он большой, уютный, достаточно комфортный", - сказал Андрей.

Генеральный директор Национального аэропорта Минск Дмитрий Меликян считает, что в 2020 году аэропорт сможет не только повторить нынешний рекорд по приему пассажиров, но и превзойти его. "С 2005 года не было ни одного года, чтобы было падение (пассажиропотока. - Прим. БЕЛТА), все время шел рост. Когда мировая гражданская авиация имела падение примерно 8%, у нас был небольшой, но все же рост 1,5%", - обратил внимание гендиректор аэропорта.

"Это очень важное событие для аэропорта и авиационной отрасли в целом. Это значит, что аэропорт переходит в категорию от 5 млн до 10 млн пассажиров в год", - отметил директор Департамента по авиации Минтранса Артем Сикорский.

Национальный аэропорт Минск - первый международный аэропорт Беларуси, сертифицированный в соответствии с международным стандартом ISO 9001 комплексно по всем направлениям деятельности. Полеты из столичного аэропорта выполняются более чем по 40 международным направлениям Европы, Ближнего Востока и других регионов. В 2018 году Национальный аэропорт Минск обслужил 4 536 618 пассажиров, это на 10,3% больше по сравнению с 2017 годом.-0-

Фото Сергея Шелега

Модернизация терминала в Национальном аэропорту Минск завершится в начале 2020 годаМодернизация терминала в Национальном аэропорту Минск завершится в начале 2020 года
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