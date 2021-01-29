29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном детском технопарке 31 января стартует первая образовательная смена, сообщил во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА директор технопарка Сергей Сачко.

"В соответствии с указом Президента с 1 января 2021 года начал функционировать Национальный детский технопарк. Это учреждение, которое реализует программу дополнительного образования одаренных детей и молодежи. Его основная цель - поддержка одаренных учащихся, развитие у них интереса к научной, научно-технической, инновационной деятельности. В течение календарного года в Национальном детском технопарке запланировано девять смен (продолжительностью в 24 дня каждая). Пять смен в первом полугодии, включая июнь, и четыре смены - сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь. Первая образовательная смена стартует 31 января и продлится по 23 февраля", - рассказал Сергей Сачко.

В сменах обучение по программе дополнительного образования одаренных детей и молодежи будут проходить 30 учащихся 9-11 классов учреждений общего среднего образования изо всех регионов страны в составе трех групп численностью до 10 человек каждая.

Чтобы быть зачисленным в Национальный детский технопарк, необходимо пройти три этапа отбора. "Первый - дистанционный (заочный) этап, когда размещается заявка на сайте нашего учреждения, соответствующий проект либо достижения в виде дипломов, которые говорят о том, что учащийся является победителем республиканских, международных конкурсов. Второй этап - очный, который проводится на базе областных учреждений дополнительного образования. Этот этап проходит в рамках тестирования. Тест направлен на выявление, прежде всего, у ребят способностей, конечно же, в плане их интеллектуального развития. И третий этап - собеседование, когда учащийся уже окончательно определяется с тем или иным направлением, по которому он будет заниматься в Национальном детском технопарке", - отметил директор.

Сергей Сачко подчеркнул: в образовательном процессе технопарка используются материально-технические, образовательные и кадровые ресурсы учебных лабораторий Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, Белорусского государственного университета, Белорусского национального технического университета. "Мотивированные учащиеся, ведущие ученые специалисты университетов объединятся, чтобы реализовывать проекты, интегрирующие знания, умения, навыки из различных областей научно-технического творчества. Что касается направлений, это "робототехника", "информационные технологии" и "зеленая химия", - добавил директор технопарка. - Также предусмотрено в рамках консультирования проводить занятия по освоению предметов общего среднего образования. Кроме того, предусмотрена масштабная досуговая программа: различные культурные, познавательные, спортивные, развлекательные мероприятия. Уверен, ребятам будет интересно как обучаться в современных лабораториях технопарка, так и проводить свой досуг".-0-

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