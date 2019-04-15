В Национальном детском технопарке будут работать самые талантливые педагоги - Касперович

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном детском технопарке будут работать самые талантливые педагоги, сообщил журналистам начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович, передает корреспондент БЕЛТА.

Национальный детский технопарк создадут в Беларуси к 2021 году Это учреждение создадут в Минске к 1 января 2021 года. Ежегодно в технопарке будут проходить обучение около 2 тыс. наиболее одаренных детей - учеников 6-11-х классов со всех регионов страны.

"Предусмотрено очень серьезное кадровое обеспечение. Мы понимаем, чтобы работать с одаренными детьми и молодежью, необходимо привлекать самых талантливых и одаренных педагогов. Для этого предусмотрены соответствующие мотивационные подходы, особые подходы в части оплаты труда, - сказал Сергей Касперович. - Будут привлекаться лучшие педагоги, которые работают в учреждениях общего среднего образования, учителя высшей категории, учителя-методисты, вузовские преподаватели, специалисты, которые работают в организациях, на предприятиях и занимаются конструкторской деятельностью, обеспечивают технологическое развитие".

В Национальном детском технопарке будет обеспечена необходимая учебно-лабораторная база. "Здесь предусмотрены самые передовые подходы, создание ряда лабораторий, которые будут обеспечивать поисковую деятельность одаренной молодежи в области био- и информационных технологий, космической техники и ряда других направлений. На данный момент предусмотрены не менее 11 таких функциональных направлений, где будут проводиться исследования", - отметил начальник главного управления.

Общежитие на 300 мест построят в Минске для учащихся Национального детского технопарка Запланировано строительство общежития на 300 мест, где будут проживать учащиеся Национального детского технопарка. Общежитие войдет в инфраструктуру технопарка.

Как сообщалось, 12 апреля Президент Беларуси подписал указ №145 "О создании учреждения образования "Национальный детский технопарк". Его создадут в Минске к 1 января 2021 года. Ежегодно в технопарке будут проходить обучение около 2 тыс. наиболее одаренных детей - учеников 6-11-х классов со всех регионов страны. Для них разрабатывается специальная образовательная программа, рассчитанная на 21 день. Затем дополнительное образование продолжится по индивидуальным планам с дистанционным сопровождением преподавателями технопарка. В инфраструктуру технопарка войдут учебно-лабораторный корпус с современным оборудованием, общежитие для проживания учащихся. Проживание и питание будут обеспечиваться за счет средств республиканского бюджета. -0-