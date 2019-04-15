В Национальном детском технопарке будут работать самые талантливые педагоги - Касперович

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном детском технопарке будут работать самые талантливые педагоги, сообщил журналистам начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович, передает корреспондент БЕЛТА.
"Предусмотрено очень серьезное кадровое обеспечение. Мы понимаем, чтобы работать с одаренными детьми и молодежью, необходимо привлекать самых талантливых и одаренных педагогов. Для этого предусмотрены соответствующие мотивационные подходы, особые подходы в части оплаты труда, - сказал Сергей Касперович. - Будут привлекаться лучшие педагоги, которые работают в учреждениях общего среднего образования, учителя высшей категории, учителя-методисты, вузовские преподаватели, специалисты, которые работают в организациях, на предприятиях и занимаются конструкторской деятельностью, обеспечивают технологическое развитие".
В Национальном детском технопарке будет обеспечена необходимая учебно-лабораторная база. "Здесь предусмотрены самые передовые подходы, создание ряда лабораторий, которые будут обеспечивать поисковую деятельность одаренной молодежи в области био- и информационных технологий, космической техники и ряда других направлений. На данный момент предусмотрены не менее 11 таких функциональных направлений, где будут проводиться исследования", - отметил начальник главного управления.
Как сообщалось, 12 апреля Президент Беларуси подписал указ №145 "О создании учреждения образования "Национальный детский технопарк". Его создадут в Минске к 1 января 2021 года. Ежегодно в технопарке будут проходить обучение около 2 тыс. наиболее одаренных детей - учеников 6-11-х классов со всех регионов страны. Для них разрабатывается специальная образовательная программа, рассчитанная на 21 день. Затем дополнительное образование продолжится по индивидуальным планам с дистанционным сопровождением преподавателями технопарка. В инфраструктуру технопарка войдут учебно-лабораторный корпус с современным оборудованием, общежитие для проживания учащихся. Проживание и питание будут обеспечиваться за счет средств республиканского бюджета. -0-
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