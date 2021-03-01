В НББ открылась выставка в помощь педагогам

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тематическая выставка "Здесь воплощаются идеи: в помощь профессиональному чтению педагога" открылась сегодня в Национальной библиотеке Беларуси, сообщили БЕЛТА в учреждении.

"Педагог нового времени - это профессионал, обладающий высоким уровнем разнообразных компетенций, способный быстро реагировать на внешние изменения, постоянно совершенствоваться, осваивать новые направления деятельности, иными словами, непрерывно самообразовываться, адаптироваться, развиваться. Представленные в экспозиции публикации из журналов "Народная асвета", "Веснік адукацыі", "Адукацыя і выхаванне" помогут педагогу углубить свою профессиональную компетентность в инновационном образовательном процессе", - отметили организаторы.

Всего экспозиция насчитывает около 40 периодических изданий.

"Одной из задач современной школы является усиление практической направленности обучения. Для этого используются разные формы и методы практико-ориентированного обучения. Квесты, лекции, интеллектуальные игры, интерактивные мастерские и всевозможные проекты и практикумы. О многообразии этих форм работы расскажут статьи из журналов "Спецыяльная адукацыя", "Минская школа сегодня", "Пралеска", "Гісторыя і грамадазнаўства". Педагоги-предметники найдут интересные идеи для своих уроков в материалах изданий "Роднае слова", "Фізіка", "Беларуская мова і літаратура", - уверены в библиотеке.-0-