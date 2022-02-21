В некоторых областях Беларуси снижается заболеваемость COVID-19

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В некоторых областях Беларуси стала снижаться заболеваемость COVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Большинство пациентов болеют в домашних условиях, в связи с чем усилена работа амбулаторно-поликлинического звена. В том числе расширены красные зоны в поликлиниках, увеличено количество кабинетов, где принимают пациентов в красных зонах, продлен режим работы всего амбулаторно-поликлинического звена на выходные дни - субботу и воскресенье. К работе с пациентами в красных зонах и выездных контактных бригадах привлечены студенты 6-х курсов медицинских университетов и врачи-интерны.

В Брестской области в обычном режиме оказывают плановую помощь специалисты центральных районных больниц Жабинки, Малориты, Каменца, Ляховичей и Иваново, в Витебской - Бешенковичей, Россон, Сенно, Шарковщины и Шумилино. В Гомельской области полностью возвращены в обычный режим работы центральные районные больницы Брагина, Буда-Кошелево, Ветки, Добруша, Ельска, Кормы, Наровли, Лоева, Октябрьска, Чечерска, Хойников, а также часть больниц Гомеля. В Гродненской области в обычном режиме работают все центральные районные больницы, пациенты с COVID-19 проходят стационарное лечение в 4 межрайонных центрах.

В Минске в связи со стабилизацией уровня заболеваемости инфекцией COVID-19 среди детей возобновлена госпитализация по профилю в педиатрические отделения 3-й городской детской больницы. Одно из отделений детской городской инфекционной больницы также перепрофилировано под оказание плановой медпомощи. Отмечается уменьшение числа пациентов с COVID-19, находящихся под наблюдением и на лечении в поликлиниках. За прошедшую неделю количество пациентов снизилось на 30,7%, или на 11 тыс. 925 человек. А в Минской области в плановом режиме уже работают Борисовская и Столбцовская центральные районные больницы.-0-