В Нижегородской области началось совместное учение вооруженных сил Беларуси и РФ "Щит Союза - 2019"

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На полигоне Мулино в Нижегородской области 13 сентября началось совместное оперативное учение вооруженных сил Беларуси и России "Щит Союза - 2019". Такая информация размещена на сайте белорусского оборонного ведомства, сообщает БЕЛТА.

Военные приступили к отработке первого этапа учения. Его задачи будут решаться в течение трех суток, в ходе которых органы управления завершат планирование применения войск, отметил руководитель учения, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Беларуси Олег Белоконев. "Соединения и воинские части практически будут отрабатывать вопросы по недопущению дестабилизации обстановки в назначенных зонах и районах ответственности, борьбы с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями, а также выполнять практические мероприятия в ходе нанесения противником массированных ракетно-авиационных ударов", - пояснили в Минобороны.

Учению предшествовала серьезная практическая подготовка. "Завершена перегруппировка войск белорусской части региональной группировки войск на территорию России. Проведено совместное тактико-специальное учение инженерных войск вооруженных сил Беларуси и РФ и ряд других мероприятий, которые позволили более качественно подготовиться к мероприятию и организованно его начать", - подчеркнули в оборонном ведомстве.

В учении "Щит Союза - 2019" принимают участие около 12 тыс. военнослужащих, до 950 единиц боевой техники, а также до 70 самолетов и вертолетов, о чем в соответствии с требованиями Венского документа 2011 года были уведомлены государства - участники ОБСЕ.

От Беларуси в маневрах задействовано более 4 тыс. человек личного состава, свыше 30 танков, 80 боевых бронированных машин, около 50 реактивных систем залпового огня, орудий и минометов, а также около 15 самолетов и вертолетов.-0-