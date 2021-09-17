В НОК Беларуси состоялась встреча спортсменов с молодежным активом Минской области

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В День народного единства выставочную экспозицию НОК Беларуси посетили лидеры молодежных и общественных объединений, лучшие спортсмены и активисты школьного самоуправления Минской области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе организации.

Молодежному активу рассказали об истории олимпийского движения в Беларуси, главных победах и самых значимых результатах белорусских спортсменов. Особенно ребятам понравилась интерактивная зона, где каждый мог попробовать себя в различных видах легкой атлетики.

В мероприятии также приняли участие ведущие атлеты Беларуси, которым задавали вопросы относительно того, чем отличается подготовка к Олимпийским играм от других тренировок, кто является кумиром для них, какие личностные качества помогли им стать чемпионами и призерами в своих видах спорта, есть ли суеверия, хорошо ли наши спортсмены учились в школе и прогуливали ли они ее.

Бронзовый призер ХХХII летних Олимпийских игр в Токио Максим Недосеков уверен, что такие мероприятия полезны для нынешней молодежи: "Очень важно не только для лидеров молодежных и общественных объединений, но и для молодых людей, которые хотят знать историю олимпийского движения, приходить в НОК Беларуси. Экспозиция музея достаточно обширная и подробная, чтобы проникнуться олимпийским духом. Такие встречи очень важны, ребята должны приходить, смотреть, впитывать и понимать, сколько надо работать, чтобы достичь таких вершин в спорте".

Также Максим показал участникам экскурсии бронзовую медаль Олимпийских игр и передал личные вещи в экспозицию музея.

Чемпионка Европейских игр 2015 и 2019 годов, многократный призер чемпионатов мира и Европы по женской борьбе Василиса Марзалюк ранее передала свою экипировку и медаль Европейских игр, завоеванную в Баку. "Мне приятно сюда приходить и видеть вещи, награды наших знаменитых спортсменов. Уверена, новому поколению будет полезно узнать о главных достижениях белорусского спорта".

Бронзовый призер ХХХII летних Олимпийских игр в женской борьбе Ванесса Колодинская также поделилась впечатлениями о прошедшей встрече. "Приятно, что ребята активно интересуются достижениями наших атлетов. В НОК для них провели отличную экскурсию, и, надеюсь, это поможет им в учебе и занятиях спортом".

"Познавательная экскурсия, понравились и вопросы, и общение с Максимом Недосековым. Он пример для многих ребят и умеет классно общаться. Я же постараюсь и далее совмещать тренировки по легкой атлетике и учебу, вместе со своей школой планируем еще раз приехать в НОК Беларуси", - рассказала участница экскурсии Карина Усик.

"Экскурсия в НОК Беларуси ко Дню народного единства получилась интересной: много нового, много интерактива. Полезным для нас было и общение с атлетами, а сам кроме учебы увлекаюсь футболом", - отметил Владислав Пашкевич из Мяделя.

Экскурсия в НОК Беларуси завершилась общим фотографированием с именитыми атлетами.-0-

Фото НОК Беларуси